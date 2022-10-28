السوبر المصري - كولر يستبعد 4 لاعبين من مواجهة الزمالك

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 18:31

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في الإمارات

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خمسة لاعبين من قائمة فريقه لملاقاة الزمالك اليوم الجمعة في كأس السوبر المصري.

واستبعد المدرب السويسري كل من مصطفى شوبير وأيمن أشرف وحسين الشحات وأحمد نبيل "كوكا".

وكان الأهلي سافر إلى الإمارات ببعثة ضمت 24 لاعبا.

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ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وجاء التشكيل الأهلي المعلن عنه في وقت سابق كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد

الهجوم: شادي حسين

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد فخري.

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