فيتوريا: الأهلي والزمالك يملكان لاعبين رائعين.. أتمنى أن يفوز الأفضل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

أشاد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة بينهما مساء اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر المصري.

وتحدث فيتوريا لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "هذه مباراة كبيرة للكرة المصرية وأتمنى أن يكون كل شيء جيدا وأن تكون مباراة جيدة".

وواصل "الفريقان يملكان العديد من اللاعبين الرائعين، وأعتقد أننا سنحظى بليلة رائعة ونستمتع باللقاء".

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وأردف المدرب البرتغالي "الجماهير سعيدة والأجواء رائعة لذا الآن الوقت حان للمدربين واللاعبين لإظهار روعتهم".

وعن منتخب مصر قال: "نحن على استعداد للعمل ولدينا الكثير من العمل لنقوم به".

أما عن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك وكونه من البرتغال قال: "من الجيد رؤية مدربين من بلدي البرتغال لكنني الآن مدرب منتخب مصر وأتمنى أن يسود الاحترام المباراة وأن يفوز الأفضل".

وتنطلق قمة السوبر المصري في تمام السابعة مساء.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
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