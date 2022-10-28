مؤتمر مدرب إسواتيني: مستعدون لكل أنواع الضغط أمام منتخب مصر الأولمبي

شدد سفيسو نيبال مدرب منتخب إسواتيني الأولمبي على استعداد فريقه للضغوط أمام منتخب مصر الأولمبي في تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل لقاء الفريقين في مباراة الإياب في استاد الإسكندرية يوم الأحد المقبل.

وقال سفيسو نيبال مدرب إسواتيني في المؤتمر الصحفي: "لدينا طموحات كبيرة ونحترم المنتخب المصرى الذى يمتاز بالتنظيم ونعلم كيف نخوض أى لقاء بقوة".

وأضاف "مستعدون جيدا لمباراة العودة ونحن فريق صغير من بلد صغير، أحد لاعبي الفريق حصل على بطاقة حمراء فى مباراة الذهاب وبالرغم من ذلك لم نُهزم فى المباراة".

وأكمل منتخب إسواتيني المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه عقب تدخل خشن في حق مصطفى سعد بالدقيقة 19.

وأردف "تحدثت الى اللاعبين وطالبتهم بضرورة اللعب بهدوء لأن المنتخب المصرى سيكون مضغوطا لأن المباراة ستكون على ملعبه".

وتابع "المصريون يلعبون بقوة ونلعب بطريقة طبيعة أكثر ومهارة وسرعة أكثر ووضعنا الخطة الملائمة للهجوم".

وأتم "اللعب خارج الأرض أصعب ولكننا مستعدين لكل أنواع الضغط".

وتسعى مصر إلى الصعود إلى النهائيات التي تقام في المغرب وتؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.