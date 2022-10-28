إبراهيموفيتش: في هذا الوقت سأكون واقعيا واعتزل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي عن الوقت الذي سيفكر خلاله في الاعتزال، وكذلك عن إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي.

وجدد السويدي تعاقده مع ميلان لنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع عودته في شهر يناير المقبل بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وقال إبراهيموفيتش في حواره مع شبكة "CNN": "لدي شغف كبير للعبة، لدي موقف الآن مع عمري وزملائي الذين يلعبون معي، لكنني استمتع بكل يوم لأنني أفكر إنني إذا توقفت عن كرة القدم سأفتقد الكثير ولذلك لا أريد الشعور بالندم بالقول إنه كان عليّ الاستمرار".

أخبار متعلقة:
إبراهيموفيتش: سأعتزل عندما أرى لاعبا أقوى مني بالرقم 11.. إبراهيموفيتش يمدد تعاقده مع ميلان سكاي: إبراهيموفيتش مستمر مع ميلان حتى صيف 2023 تشالهان أوجلو: إبراهيموفيتش يبلغ من العمر 40 عاما ليس 18.. ولم يسهم في التتويج باللقب

وأضاف "أريد البقاء في نفس المستوى الذي يعمل به اللاعبين الشباب ومواصلة الزخم".

وواصل "سأواصل اللعب وفي اليوم الذي تسير فيه الأمور ببطء، أريد مَن حولي ليكون أمناء معي ويقولون الحقيقة وحينها سأكون واقعيا".

وتابع "أريد أن أكون أفضل كل يوم، لدي العقلية إنني إذا لم أعمل بشكل كاف لا يكون لدي شعور جيد".

وعن الإصابات تحدث عن إصابته رفقة مانشستر يونايتد قائلا: "إصبت بقطع في الرباط الصليبي في 2017، كانت الإصابة الأولى الكبيرة لي فكان الأمر جديدا عليّ".

وأردف "لم أكن أعلم ما هو المتوقع، في البداية كنت متخوفا لأنني لا أعلم إذا كنت سأعود أو ماذا سيحدث، لكنني عشت الأمر يوما بيوم، التعامل مع الأمر ذهني أكثر حيث تحتاج لتكون أهدأ وتصبح صبورا".

وأتم "المال يعطيك الخيارات التي لا تحصل عليها، والأضواء في الدوري الإنجليزي أكثر من الإيطالي، وهو ما يجعل الأمر أكثر تحديا للأندية الإيطالية للتفوق على الأخرين".

زلاتان خاض 74 مباراة مع ميلان منذ عودته في يناير 2020 سجل خلالها 36 هدفا.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان
نرشح لكم
كونتي يعلن استمرار غياب ثنائي توتنام ويتهكم على سؤال حول موعد عودته ماركا: راؤول يرفض تدريب شالكة من أجل ريال مدريد كادينا سير: ثلاثي ريال مدريد جاهز لمواجهة جيرونا.. وشكوك حول بنزيما وفالفيردي دي ماريا يكسر صمته ويرد على شائعات رحيله القريب من يوفنتوس مؤتمر بوتر: كوليبالي سيغيب.. وهذا الفارق بين تشيلسي وبرايتون مؤتمر جوارديولا: هالاند يتحسن ولكن.. ودائما ما تكون مواجهة ليستر صعبة توتو ميركاتو: ميلان يستعد لتمديد عقد بيولي كيكي ستيين: برشلونة لا يزال مدينا لي.. ولا أستطيع الحكم على ميسي
أخر الأخبار
السوبر المصري - في الجول يكشف سبب استبعاد سامسون أمام الأهلي دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا: الأهلي والزمالك يملكان لاعبين رائعين.. أتمنى أن يفوز الأفضل 13 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب إسواتيني: مستعدون لكل أنواع الضغط أمام منتخب مصر الأولمبي 15 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل السوبر - شادي حسين يقود هجوم الأهلي.. والسولية أساسي أمام الزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل السوبر - عبد المجيد في دفاع الزمالك.. وثلاثي وسط أساسي أمام الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف قرار اتحاد الطائرة بشأن عقوبتي مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإقرار ملزم 28 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيموفيتش: في هذا الوقت سأكون واقعيا واعتزل 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - القناة في صدارة مجموعة القاهرة بالعلامة الكاملة وتعثر زد 39 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث