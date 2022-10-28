إبراهيموفيتش: في هذا الوقت سأكون واقعيا واعتزل

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي عن الوقت الذي سيفكر خلاله في الاعتزال، وكذلك عن إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي.

وجدد السويدي تعاقده مع ميلان لنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع عودته في شهر يناير المقبل بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وقال إبراهيموفيتش في حواره مع شبكة "CNN": "لدي شغف كبير للعبة، لدي موقف الآن مع عمري وزملائي الذين يلعبون معي، لكنني استمتع بكل يوم لأنني أفكر إنني إذا توقفت عن كرة القدم سأفتقد الكثير ولذلك لا أريد الشعور بالندم بالقول إنه كان عليّ الاستمرار".

وأضاف "أريد البقاء في نفس المستوى الذي يعمل به اللاعبين الشباب ومواصلة الزخم".

وواصل "سأواصل اللعب وفي اليوم الذي تسير فيه الأمور ببطء، أريد مَن حولي ليكون أمناء معي ويقولون الحقيقة وحينها سأكون واقعيا".

وتابع "أريد أن أكون أفضل كل يوم، لدي العقلية إنني إذا لم أعمل بشكل كاف لا يكون لدي شعور جيد".

وعن الإصابات تحدث عن إصابته رفقة مانشستر يونايتد قائلا: "إصبت بقطع في الرباط الصليبي في 2017، كانت الإصابة الأولى الكبيرة لي فكان الأمر جديدا عليّ".

وأردف "لم أكن أعلم ما هو المتوقع، في البداية كنت متخوفا لأنني لا أعلم إذا كنت سأعود أو ماذا سيحدث، لكنني عشت الأمر يوما بيوم، التعامل مع الأمر ذهني أكثر حيث تحتاج لتكون أهدأ وتصبح صبورا".

وأتم "المال يعطيك الخيارات التي لا تحصل عليها، والأضواء في الدوري الإنجليزي أكثر من الإيطالي، وهو ما يجعل الأمر أكثر تحديا للأندية الإيطالية للتفوق على الأخرين".

زلاتان خاض 74 مباراة مع ميلان منذ عودته في يناير 2020 سجل خلالها 36 هدفا.