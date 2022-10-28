الدرجة الثانية - القناة في صدارة مجموعة القاهرة بالعلامة الكاملة وتعثر زد
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 17:45
كتب : رضا السنباطي
يتصدر فريق القناة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية المصرية بالعلامة الكاملة عقب ثلاث جولات.
وينفرد القناة بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط متفوقا بنقطتين عن زد الذي تعثر بتعادل أمام الترسانة.
ويأتي وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
بينما تتقاسم أندية المصرية للاتصالات والترسانة ومنتخب السويس في المركز الرابع بـ 5 نقاط لكل منهم.
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