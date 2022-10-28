الدرجة الثانية - فوز دجلة والنصر في الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 17:39
كتب : رضا السنباطي
فاز فريقا وادي دجلة والنصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.
وتعادل فريق زد أمام الترسانة بهدف لكل منهما.
وأقيمت اليوم الجمعة مباراتين مؤجلتين من مجموعة الصعيد، إذ تغلب الجونة على ديروط بهدف دون مقابل بينما تعادل المنيا أمام ملوي سلبيا.
نتائج الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة:
وادي دجلة يهزم كهرباء الإسماعيلية 2-1
الإنتاج الحربي يتعادل مع بتروجت 0-0
النصر يهزم العبور 1-0
السكة الحديد يخسر أمام إيسترن كومباني 1-2
القناة يهزم بورتو 2-1
الترسانة يتعادل أمام زد 1-1
السويس يتعادل أمام الاتصالات 0-0
الإعلاميين يهزم مستقبل وطن 1-0
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