تشكيل السوبر - شادي حسين يقود هجوم الأهلي.. والسولية أساسي أمام الزمالك

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 18:03

كتب : حسام نور الدين

شادي حسين - الأهلي ضد الإسماعيلي

يقود شادي حسين هجوم الأهلي أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر عن موسم 2021 - 2022.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويعوض عمرو السولية غياب أليو ديانج المصاب والغائب عن قائمة الفريق.

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وتم استبعاد الثنائي حسين الشحات وأيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد

الهجوم: شادي حسين

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمد فخري - محمد شريف - حسام حسن - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - كريم فؤاد - محمد هاني.

لمعرفة تشكيل الزمالك من هنا

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 11 مرة بينما خسر من قبل في 4 نسخ سابقة.

وخسر الأهلي لقب آخر نسختين أقيمت وكانت أمام الزمالك وطلائع الجيش على الترتيب.

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