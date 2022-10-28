تشكيل السوبر - شادي حسين يقود هجوم الأهلي.. والسولية أساسي أمام الزمالك

يقود شادي حسين هجوم الأهلي أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر عن موسم 2021 - 2022.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويعوض عمرو السولية غياب أليو ديانج المصاب والغائب عن قائمة الفريق.

وتم استبعاد الثنائي حسين الشحات وأيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد

الهجوم: شادي حسين

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمد فخري - محمد شريف - حسام حسن - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - كريم فؤاد - محمد هاني.

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ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 11 مرة بينما خسر من قبل في 4 نسخ سابقة.

وخسر الأهلي لقب آخر نسختين أقيمت وكانت أمام الزمالك وطلائع الجيش على الترتيب.