كونتي يعلن استمرار غياب ثنائي توتنام ويتهكم على سؤال حول موعد عودته

تهكم أنطونيو كونتي مدرب توتنام على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الخاص بمواجهة بورنموث.

ويلعب توتنام ضد بورنموث غدا السبت ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي: " ريتشارليسون وكولوسيفسكي ما زالا خارج الفريق وسيغيبان".

وردا على سؤال حول موعد عودتهما علق " يجب أن أتصل بالطبيب في المرة القادمة لأخبرك بالوضع. يمكن أن تكون فكرة جيدة".

وعن ضغط المباريات شدد " أعتقد بالتأكيد أن كل فريق يلعب في أوروبا متعب بعض الشيء، خاصة فرق الدوري الإنجليزي التي تلعب مباريات قوية للغاية، لهذا السبب علينا أن نولي اهتماما كبيرا للتدوير واللعب كفريق قوي ومنافس".

وتابع "بورنموث كان لديهم مسار رائع حقا في الموسم الماضي وفي هذا الموسم غيروا المدرب وبدأوا في الحصول على النقاط، لهذا السبب ستكون مباراة صعبة غدا".

وعن مرور عام على توليه تدريب توتنام أوضح " لطالما قلت إنني أستمتع بوقتي في توتنام. أعتقد أنه في عام واحد كان لدينا مسار رائع مع النادي واللاعبين والمشجعين. أنا أستمتع بكل لحظة مع مغامرتي في توتنهام".

وواصل "لقد اكتشفت ناديا حديثا لديه ملعب مذهل، كذلك شغف مشجعينا. ما زلت أستمتع كل يوم بالعمل هنا".

كونتي يتولى تدريب توتنام منذ العام الماضي وقاد الفريق خلال 53 مباراة، فاز في 30 وتعادل 9 مباريات وخسر 14.

ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 23 نقاط بفارق أقل 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يتواجد بورنموث في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

أزمة لشبونة

وعن ما حدث في مواجهة سبورتنج لشبونة أوضح " كنت واضحا جدا بعد المباراة بشأن ما قلته. وأؤكد ما قلته. الأمر بسيط. لماذا يجب علي تكرار نفس الأشياء مرة أخرى؟ شعوري تجاه الموقف الذي حدث هو نفسه".

وتعادل توتنام أمام لشبونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وألغى حكم اللقاء هدفا في الدقيقة 96 لهاري كين بداعي التسلل كان كفيلا لحسم تأهل توتنام لثمن النهائي، وتعرض كونتي للطرد بعد القرار.

وقال كونتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أشعر بظلم كبير بسبب ذلك القرار، كنا نستحق الفوز ولكنكم شاهدتم ما حدث في النهاية".

وعن تعرضه للطرد عقب إلغاء الهدف قال: "الجميع دخل الملعب عقب قرار الحكم لكنه منحني بطاقة حمراء لا أعلم لماذا ربما لأنني الأكثر شهرة داخل الملعب".

واختتم كونتي تصريحاته "كان يمكننا حسم التأهل من تلك المباراة ولكن أثر علينا قرار الحكم".

ورفع توتنام رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة ولكن بفارق نقطتين فقط عن مارسيليا صاحب المركز الرابع والأخير.

ويحتاج توتنام للتعادل فقط أمام مارسيليا من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.