لعنة ركلات الترجيح مستمرة.. السنغال تهزم مصر وتحقق أمم إفريقيا لـ الكرة الشاطئية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

خسر منتخب مصر لرجال كرة القدم الشاطئية نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونجح المنتخبان في تسجيل الخمس ركلات الأولى ليتم اللجوء إلى ركلة وركلة لكل فريق.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح موتسيبي يحضر نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بين مصر والسنغال أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - السنغال تضرب موعدا ناريا مع مصر في النهائي لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية يتحدث عن هدف التأهل لـ كأس العالم

وأهدر منتخب مصر الركلة السادسة بينما نجح المنتخب السنغالي في تسجيلها ليتوج باللقب.

وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازا تاريخيا بتأهله للنهائي للمرة الأولى في تاريخه والصعود إلى منافسات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل.

أما المنتخب السنغالي فوصل إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة على التوالي.

وحقق أسود التيرانجا اللقب للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في التاريخ.

وأقيمت النسخة الحادية عشر من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق.

ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في 2024.

وواصلت المنتخبات المصرية حظها السيء مع ركلات الترجيح في الفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز خسارات المنتخبات المصرية بركلات الترجيح في الفترة الأخيرة:

- الخسارة من منتخب السنغال في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم

- الخسارة من منتخب السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم

- الخسارة من منتخب السنغال في نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

- الخسارة من منتخب السعودية في نهائي كأس العرب للشباب لكرة القدم

- الخسارة من قطر على الميدالية البرونزية في كأس العرب للكبار لكرة القدم

- الخسارة من منتخب الدنمارك في ربع نهائي كرة اليد بالرميات الترجيحية

منتخب مصر كرة قدم شاطئية السنغال أمم إفريقيا
نرشح لكم
في الجول يكشف قرار اتحاد الطائرة بشأن عقوبتي مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإقرار ملزم انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا كرة يد - الأهلي يتعادل في مباراة ديفيد ديفيز الأولى.. والزمالك ينتصر في دوري المحترفين تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد هنا جودة اتحاد السلة يعقد اجتماعا لبحث حضور الجماهير في دوري المرتبط من أجل بطولة العالم في ساو باولو.. ريد بل تنظم الموسم الثاني من Campus clutch كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب السيدات.. والمشاركة في دورة ودية بإسبانيا
أخر الأخبار
الشحات: شيكابالا شتمني وأنا أكثر شخص دافع عنه 6 ساعة | الكرة المصرية
قائمة أسوان - حمدي زكي وإيفونا على رأس 20 لاعبا للقاء غزل المحلة 6 ساعة | الكرة المصرية
طاهر: أقدم 100% وأقصى ما لدي.. وهذه أول بطولة والموسم لا زال طويلا 7 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: يجب أن نتحسن أكثر.. وهذا ما أحب أن أراه من فريقي 7 ساعة | الكرة المصرية
حسام حسن: كنا تحت ضغط غير طبيعي.. السوبر أتى في وقته أمام الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعلن حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري 8 ساعة | الكرة المصرية
عبد القادر: أتمنى ألا يكون السوبر الأخير مع الأهلي.. ولو كنا نفكر في أنفسنا لما فزنا 8 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مؤمن زكريا.. مراسم تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث