لعنة ركلات الترجيح مستمرة.. السنغال تهزم مصر وتحقق أمم إفريقيا لـ الكرة الشاطئية

خسر منتخب مصر لرجال كرة القدم الشاطئية نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونجح المنتخبان في تسجيل الخمس ركلات الأولى ليتم اللجوء إلى ركلة وركلة لكل فريق.

وأهدر منتخب مصر الركلة السادسة بينما نجح المنتخب السنغالي في تسجيلها ليتوج باللقب.

وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازا تاريخيا بتأهله للنهائي للمرة الأولى في تاريخه والصعود إلى منافسات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل.

أما المنتخب السنغالي فوصل إلى نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة على التوالي.

وحقق أسود التيرانجا اللقب للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في التاريخ.

وأقيمت النسخة الحادية عشر من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق.

ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في 2024.

وواصلت المنتخبات المصرية حظها السيء مع ركلات الترجيح في الفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز خسارات المنتخبات المصرية بركلات الترجيح في الفترة الأخيرة:

- الخسارة من منتخب السنغال في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم

- الخسارة من منتخب السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم

- الخسارة من منتخب السنغال في نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

- الخسارة من منتخب السعودية في نهائي كأس العرب للشباب لكرة القدم

- الخسارة من قطر على الميدالية البرونزية في كأس العرب للكبار لكرة القدم

- الخسارة من منتخب الدنمارك في ربع نهائي كرة اليد بالرميات الترجيحية