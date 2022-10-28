ماركا: راؤول يرفض تدريب شالكة من أجل ريال مدريد

رفض راؤول جونزالس مدرب فريق كاستيا ريال مدريد عرضا من شالكة الألماني لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن شالكة الصاعد حديثا إلى الدوري الألماني قدم عرضا إلى راؤول من أجل تدريب الفريق لكن قوبل بالرفض.

وأضافت الصحيفة أن راؤول يرغب في التركيز على مهمته الحالية، وأنه سعيد بمنصبه مع فريق كاستيا.

هذه ليست المرة الأولى التي يعرض شالكة المنصب ذاته على راؤول إذ سبق ورفض بالفعل عرضًا منهم في موسم 2020-2021.

وينتظر راؤول بحسب الصحيفة ذاتها حتى نهاية الموسم من أجل اتخاذ قرار متعلق بمستقبله التدريبي.

وقاد راؤول الفريق الموسم الحالي في 9 مباريات الموسم الحالي، فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

ويحتل كاستيا ريال مدريد المركز السادس في ترتيب القسم الثالث من الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

ويطمح راؤول لقيادة كاتسيا ريال مدريد للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية.