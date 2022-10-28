كادينا سير: ثلاثي ريال مدريد جاهز لمواجهة جيرونا.. وشكوك حول بنزيما وفالفيردي

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وفريدريكو فالفيردي أمام جيرونا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه جيرونا، يوم الأحد ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن بنزيما شارك في جزء من تدريبات اليوم الجمعة لكن هناك شكوك حول مشاركته ضد جيرونا والأمر ذاته يتعلق بـ فالفيردي.

فيما سيكون الثلاثي لوكا مودريتش وداني سيبايوس وماريانو دياز، جاهز لخوض مواجهة جيرونا.

وغاب كل من كريم بنزيما ولوكا مودريتش وماريانو دياز وداني سيبايوس وفالفيردي عن المباراة الأخيرة أمام لايبزج بسبب الإصابة.

وخسر ريال مدريد أمام منافسه لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد جيرونا في المركز 18 برصيد 9 نقاط.