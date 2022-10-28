دي ماريا يكسر صمته ويرد على شائعات رحيله القريب من يوفنتوس

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

كسر أنخيل دي ماريا الوافد الجديد لصفوف يوفنتوس صمته وكشف عن نيته الاستمرار مع البيانكونيري.

أنخل دي ماريا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأشارت شائعات إلى اقتراب رحيله في يناير إلى صفوف روزاريو سنترال.

وكان دي ماريا قد صرح سابقا إلى رغبته في العودة إلى روزاريو في المستقبل.

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وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستجرام: "لست معتادا على إعطاء تفسيرات عندما اقرأ هذه الأكاذيب، ولكن حان الوقت لتقديمها".

وأضاف "لا أعرف من الذي اخترع الشائعات التي سأرحل عنها في يناير، قلت أنني سأعتزل في روزاريو سنترال النادي الذي بدأت فيها".

وشدد دي ماريا "تلك التصريحات أدلي بها منذ يومي الأول في أوروبا عام 2007".

وأوضح النجم الأرجنتيني "هذا لا يعني أنني أريد المغادرة الآن أو في يناير، أرجو التوقف عن اختلاق الأخبار، أنا سعيد جدا مع هذا النادي الرائع وعندما أكون لائقا مجددا سأقدم أفضل ما لدي كما كنت أفعل دائما".

وتابع دي ماريا "أحب لعب كرة القدم، ولا أحب مشاهدة المباريات من المنزل، أحب اللعب فقط".

واختتم دي ماريا تصريحاته "من فضلك لا تصدق كل ما تقرأه لأنه لا يساعد، فهو يشوه اسمي واسم النادي فقط، وشكرا لكم في النهاية".

ولم تكن بداية دي ماريا مع يوفنتوس مثالية هذا الموسم بسبب كثرة الإصابات والإيقاف.

وودع يوفنتوس منافسات دوري أبطال أوروبا بعد حسم فريقي باريس سان جيرمان وبنفيكا بطاقتي التأهل.

يوفنتوس دي ماريا
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