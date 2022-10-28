الرياضية: الرباط الصليبي يحرم السعودية من فواز القرني في كأس العالم
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 15:46
كتب : FilGoal
سيغيب فواز القرني حارس مرمى منتخب السعودية عن المشاركة في كأس العالم 2022 بحسب صحيفة "الرياضية".
وتستضيف قطر منافسات كأس العالمى 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.
وأوضحت صيحفة "الرياضية" السعودية أن القرني حارس مرمى نادي الشباب سيغيب لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن استبعاد القرني من معسكر الإعداد المقام حاليا في الإمارات بسبب إصابة في الركبة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
واستدعى إيرفي رينار مدرب السعودية، أمين بخاري حارس النصر لتعويض غياب فواز القرني.
صاحب الـ30 عاما خاض 4 مباريات بقميص المنتخب السعودي، وانتقل لصفوف الشباب قادما من اتحاد جدة في صيف 2021.
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