انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح

يلعب منتخب مصر لرجال الكرة الشاطئية ضد السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في موزمبيق.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم رفقة السنغال.

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6-5 للسنغال ونهاية المباراة

اللجوء لركلة وركلة

4-4 قبل الركلة الأخيرة

3-3 استمرار التعادل

2-2 بعد الركلة الثانية وباولو يسجل

1-1 بعد الركلة الأولى

إلى ركلات الترجيح

الشوط الإضافي

نهاية الشوط الثالث

هدف التعادل للسنغال ومتبقي 4 دقائق

القائم ينقذ منتخب مصر من التعادل ومتبقي 5:32

جووووووووول بعد 30 ثانية منتخب مصر يتقدم ومتبقي 9 دقائق على النهاية

جوووووووووول التعادل لمنتخب مصر

الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني وتقدم السنغال بهدف مستمر

الشوط الثاني

دياني يسجل الهدف الأول للسنغال ومتبقي 5 دقائق على نهاية الشوط

منتخب مصر ينقذ هدفا محققا للسنغال من على خط المرمى، ومتبقي 7 دقائق على نهاية الشوط

الشوط الأول

انطلاق المباراة