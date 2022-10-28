انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 15:25
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لرجال الكرة الشاطئية ضد السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في موزمبيق.
وضمن منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم رفقة السنغال.
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6-5 للسنغال ونهاية المباراة
اللجوء لركلة وركلة
4-4 قبل الركلة الأخيرة
3-3 استمرار التعادل
2-2 بعد الركلة الثانية وباولو يسجل
1-1 بعد الركلة الأولى
إلى ركلات الترجيح
الشوط الإضافي
نهاية الشوط الثالث
هدف التعادل للسنغال ومتبقي 4 دقائق
القائم ينقذ منتخب مصر من التعادل ومتبقي 5:32
جووووووووول بعد 30 ثانية منتخب مصر يتقدم ومتبقي 9 دقائق على النهاية
جوووووووووول التعادل لمنتخب مصر
الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني وتقدم السنغال بهدف مستمر
الشوط الثاني
دياني يسجل الهدف الأول للسنغال ومتبقي 5 دقائق على نهاية الشوط
منتخب مصر ينقذ هدفا محققا للسنغال من على خط المرمى، ومتبقي 7 دقائق على نهاية الشوط
الشوط الأول
انطلاق المباراة