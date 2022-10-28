مؤتمر بوتر: كوليبالي سيغيب.. وهذا الفارق بين تشيلسي وبرايتون

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - برايتون

كشف جراهام بوتر مدرب تشيلسي عن غياب كاليدو كوليبالي مدافع الفريق عن مواجهة برايتون.

ويلعب تشيلسي ضد برايتون غدا السبت ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

كما سيفقد تشيلسي خدمات ماتيو كوفاسيتش لاعب الوسط بسبب الإصابة في الساق.

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وقال بوتر في مؤتمر صحفي: " ماتيو كوفاسيتش يعاني من مشكلة في الساق. كوليبالي بخير ولكن لا توجد فرصة لخوض مباراة برايتون، ربما الأربعاء."

وعن تراجع مسنتوى رحيل سترلينج أوضح " لست قلقا من رحيم. جودة اللاعب تتحدث عن نفسها. يجب أن نقوم بعمل أفضل عبر المجموعة".

وعن مواجهة ناديه السابق (برايتون) شدد "هناك مجموعة رائعة من اللاعبين وكبار الموظفين، لقد استمتعت بوقتي هناك. سيكون الأمر صعبا وعاطفيا للغاية غدا."

وتابع "في بعض الأحيان تلقي عليك الحياة الفرصة وعليك أن تغتنمها، لم يكن التوقيت رائعا لأي شخص وأحيانا يحدث ذلك. قرار العمل هنا كان رائعا ولا يمكن رفضه. ليس لدي توقعات من الجمهور، معظم الأشخاص الذين تحدثت إليهم من برايتون كانوا داعمين لي".

وعن عدم هزيمته كمدرب لتشيلسي وفشل برايتون في تحقيق الفوز منذ رحيله شدد: "الفارق هو الحظ ، لقد جمعنا النقاط وحالفنا الحظ، عليك أن تقول ذلك ، برايتون لم يحالفه الحظ".

بوتر استلم مهمة تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي خلفا لتزماس توخيل، بعد 3 سنوات مع برايتون.

صاحب الـ 47 عاما خاض 9 مباريات مع البلوز فاز في 6 وتعادل في 3 مباريات ولم يتعرض للهزيمة، فيما فشل برايتون في تحقيق الفوز منذ رحيل بوتر عن تدريبه.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يتواجد برايتون في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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