توتو ميركاتو: ميلان يستعد لتمديد عقد بيولي

يستعد ميلان لتفعيل بند التمديد الموجود في تعاقد ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق.

وتولى بيولي قيادة ميلان في أكتوبر 2019 بعد إقالة ماركو جيامباولو، وقدم نتائج مذهلة مع الروسونيري وحصد لقب الدوري بعد غياب.

وكشف موقع توتو ميركاتو ويب أن بيولي الذي ينتهي تعاقده مع ميلان بنهاية الموسم الجاري يملك النادي شرطا لتمديده.

ويشمل الشرط في تعاقد بيولي أن يمدد ميلان العقد لمدة موسم أي ينتهي في صيف 2024 مع زيادة راتبه قليلا.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يستعد لتمديد التعاقد مع بيولي من أجل استمراره.

وصرح بيولي سابقا أنه سيكون سعيدا بقضاء فترة أطول مع ميلان واستعداده للمضي قدما في السنوات المقبلة.

وخاض ميلان 152 مباراة تحت قيادة بيولي في جميع المسابقات.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر عقب مرور 11 جولة في الموسم الجاري.

ويقترب ميلان من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إذ يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.

ويكفي ميلان التعادل أمام سالزبورج في ختام دور المجموعات والمقرر لها يوم الأربعاء من أجل حسم بطاقة التأهل.