مؤتمر جاتوزو: أحب اللعب ضد تشافي.. أنا أجري كثيرًا وهو العكس

أعرب جنارو جاتوزو المدير الفني لـ فالنسيا عن سعادته لمواجهة تشافي هيرنانديز نظيره في برشلونة في المباراة التي تجمعهما في الدوري الإسباني.

ويستضيف فالنسيا نظيره برشلونة غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا سعيد لمواجهة تشافي، أحب اللعب ضده، لعبنا ضد بعض، أنا اجري كثيرًا وهو العكس، نحن لاعبين مختلفين".

وأضاف "تشافي مدرب رائع وأعتقد ستكون لديه مسيرة عظيمة، لدي إحترام وتقدير كبير له، لديه عقلية رائعة وخاصة، إنه يحب كرة القدم مثلي وسأتشرف بمقابلته غدًا".

وتابع "أول اختبار لك غدا؟ لعبت بالفعل 5 أو 6 مباريات في المستايا (ملعب فالنسيا) وشاهدت تشجيعا رائعا، أعتقد غدًا سنرى 45 الف مشجعا وسيعطونا القوة، سواء مباراة ودية او الليجا لطالما الجماهير رائعة، أنا فخور بذلك وآمل بأن نجعل الجميع فخور أيضا".

وأكمل "نرى نسختين للبارسا، في الليجا سجلوا عدة أهداف ولعبوا كرة قدم مذهلة، في أوروبا الأمر مختلف، برشلونة فريق يملك قيم كبيرة مع عدة شباب عظيمة وأعتقد ستكون مباراة صعبة".

وأردف "الخوف من ليفاندوفسكي ؟ إنه لاعب سجل العديد من الأهداف لكن البارسا لديهم عدة لاعبون رائعون آخرون".

وأتم عن وضع نيكو جونزالس: "لا يمكنه المشاركة بسبب الشرط".

وأعير نيكو إلى فالنسيا من برشلونة لموسم واحد فقط مع عدم وجود خيار شراء في العقد بالإضافة إلى بند يمنعه من اللعب ضد الفريق في الدوري الإسباني والسوبر ما عدا الكأس.

ويأتي فالنسيا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة خلفا للمتصدر ريال مدريد بفارق 3 نقاط.