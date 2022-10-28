رابطة الأندية تعلن: خالد قمر ينافس لاعبي الأهلي والزمالك لجائزة الأفضل في الجولة الثانية

أعلنت رابطة الأندية المصرية الثلاثي المتنافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

أحمد فتوح النادي : الزمالك حمدي فتحي النادي : الأهلي خالد قمر النادي : طلائع الجيش

واختارت الرابطة الثلاثي خالد قمر مهاجم طلائع الجيش وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وسيحصل الفائز على الجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر حساب الرابطة على تويتر.

بناءً على ردودكم.. انحصرت المنافسة بين هذا الثلاثي 🔥 🚨 *سنقوم باختيار لاعب الجولة الثانية من الدوري المصري لموسم 2022/23 حسب تصويت المتابعين لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي* 🗳️#رابطة_الأندية_المحترفة — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) October 28, 2022

وسجل أحمد الفتوح هدفا في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وشارك لاعب الزمالك أساسيا وصنع فرصة هدف كما بلغت دقة تمريراته 85% بنجاح 63 تمريرة من 74.

وكان إمام عاشور قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

أما حمدي فتحي فشارك في فوز الأهلي على أسوان بهدف دون مقابل وبلغت دقة تمريراته 73% بنجاح 41 تمريرة من 56 وصنع فرصة حقيقية في المباراة.

وفاز حمدي فتحي بالصراعات الهوائية بنسبة 100% بالنجاح في صراعين هوائيين.

وحصل حمدي فتحي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد أسوان.

بينما خالد قمر فنجح في تسجيل هدفين في فوز طلائع الجيش على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصل خالد قمر على جائزة أفضل لاعب في المواجهة وبلغت دقة تسديداته 100% إذ سجل هدفين من تسديدتين.