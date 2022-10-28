كيكي ستيين: برشلونة لا يزال مدينا لي.. ولا أستطيع الحكم على ميسي

كشف كيكي ستيين مدرب برشلونة السابق عن عدم حصوله على أمواله كاملة من النادي الكتالوني.

وتولى ستيين تدريب فياريال مؤخرا بعد فترة تدريبية قصيرة مع برشلونة.

وقال ستيين عبر إذاعة "كادينا سير": "الحسابات المادية لم يتم تسويتها بعد. برشلونة لا يزال مدينا لي بالمال".

وأضاف "برشلونة كان الفريق الذي طالما حلمت بتدريبه، ولكن إذا لم تضف شيئا يجب ألا تكون منافقا وتبتعد. الفريق الحالي سينافس ريال مدريد على لقب الدوري لكنه ما زال بعيدا عن المنافسة الأوروبية المعقدة".

وعن ليونيل ميسي: "لا أستطيع تقييم ما إذا كان قد خيب أملي أم لا. هناك أشياء أحبها وأشياء أخرى لا أحبها وكان علي أن أقاتل معها".

ستيين تولى تدريب برشلونة بين يناير 2020 حتى أغسطس من العام ذاته.

وقاد ستيين برشلونة خلال 25 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 5 آخرين.

فيما رحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021 وانتقل لباريس سان جيرمان.