كيكي ستيين: برشلونة لا يزال مدينا لي.. ولا أستطيع الحكم على ميسي

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة

كشف كيكي ستيين مدرب برشلونة السابق عن عدم حصوله على أمواله كاملة من النادي الكتالوني.

وتولى ستيين تدريب فياريال مؤخرا بعد فترة تدريبية قصيرة مع برشلونة.

وقال ستيين عبر إذاعة "كادينا سير": "الحسابات المادية لم يتم تسويتها بعد. برشلونة لا يزال مدينا لي بالمال".

أخبار متعلقة:
"رأيت شخصا يموت أمامي".. بابلو ماري يحكي تفاصيل طعنه المروعة مؤتمر تشافي: دوري الأبطال؟ صفحة وطويناها.. سنقاتل الآن على الليجا والكأس والدوري الأوروبي تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. و7 مواجهات قمة سابقة أحمد رفعت ينافس لابا كودجو وألكاسير على لاعب الجولة في الدوري الإماراتي

وأضاف "برشلونة كان الفريق الذي طالما حلمت بتدريبه، ولكن إذا لم تضف شيئا يجب ألا تكون منافقا وتبتعد. الفريق الحالي سينافس ريال مدريد على لقب الدوري لكنه ما زال بعيدا عن المنافسة الأوروبية المعقدة".

وعن ليونيل ميسي: "لا أستطيع تقييم ما إذا كان قد خيب أملي أم لا. هناك أشياء أحبها وأشياء أخرى لا أحبها وكان علي أن أقاتل معها".

ستيين تولى تدريب برشلونة بين يناير 2020 حتى أغسطس من العام ذاته.

وقاد ستيين برشلونة خلال 25 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 5 آخرين.

فيما رحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021 وانتقل لباريس سان جيرمان.

برشلونة كيكي ستيين
نرشح لكم
"رأيت شخصا يموت أمامي".. بابلو ماري يحكي تفاصيل طعنه المروعة مدرب نانت: ما نعيشه استثنائيا.. عندما لا تستسلم في الحياة يكون هناك مكافأة هل بسبب الاستعراض؟ تين هاج يكشف السبب الحقيقي وراء استبدال أنتوني مؤتمر أرتيتا: خسارة آيندهوفن أنهت سلسلة انتصارات طويلة.. وهذه حالة بابلو ماري بعد الطعن دوري المؤتمر– فياريال يتعادل في مهمة ستيين الأولى.. فوز فيورنتينا ووست هام وتأجيل مباراة الدوري الأوروبي - روما ولاتسيو يبقيان على حظوظهما.. وتعادل ماراثوني بين فناربخشة ورين أضاع فرصتين ثمينتين.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي صنع 4 فرص.. ماذا قدم تريزيجيه في خسارة طرابزون أمام ريد ستار
أخر الأخبار
مؤتمر جاتوزو: أحب اللعب ضد تشافي.. أنا أجري كثيرًا وهو العكس 5 دقيقة | الدوري الإسباني
رابطة الأندية تعلن: خالد قمر ينافس لاعبي الأهلي والزمالك لجائزة الأفضل في الجولة الثانية 29 دقيقة | الكرة المصرية
كيكي ستيين: برشلونة لا يزال مدينا لي.. ولا أستطيع الحكم على ميسي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: دوري الأبطال؟ صفحة وطويناها.. سنقاتل الآن على الليجا والكأس والدوري الأوروبي 59 دقيقة | الدوري الإسباني
تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. و7 مواجهات قمة سابقة ساعة | الكرة المصرية
أحمد رفعت ينافس لابا كودجو وألكاسير على لاعب الجولة في الدوري الإماراتي ساعة | المحترفون
"رأيت شخصا يموت أمامي".. بابلو ماري يحكي تفاصيل طعنه المروعة ساعة | الكرة الأوروبية
على غرار فينسيوس.. كادينا سير: رودريجو وميليتاو يتحصلان على الجنسية الإسبانية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث 4 في الجول يكشف تطورات إصابة ديانج.. وموقفه من مباراة السوبر