مؤتمر تشافي: إذا لم تأتٍ النتائج سيُعيّن مدرب آخر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أنّ الفريق طوى صفحة دوري أبطال أوروبا وأصبح الآن يركز على جميع البطولات التي يشارك فيها.

ويبحث برشلونة عن فوز أمام فالنسيا غدا السبت في الدوري الإسباني لتضميد جراحه بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وحل برشلونة ثالثا في ترتيب المجموعة الثالثة ليتأهل إلى الملحق المؤهل لدور 16 من الدوري الأوروبي.

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وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "نحن طوينا صفحة دوري أبطال أوروبا. الآن أمامنا الدوري الإسباني والكأس والسوبر الإسباني والدوري الأوروبي، يجب أن نقاتل على جميع البطولات المتاحة".

وأضاف "نحن في الطريق الصحيح، علينا مواصلة العمل والنتائج ستأتي، وإن لم تأتي سيأتي مدرب آخر، هذه هي الحياة. أعتقد اننا نعمل بشكل جيد رغم النتائج".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين عقب المباراة عن تغيير الوضع وأكدت لهم أننا نتمتع بديناميكية جيدة في الدوري الإسباني، ما حدث بدوري الأبطال قد حدث، لقد انتقدنا أنفسنا و رأينا أننا لم نكن فعالين في المباريات الكبيرة".

وأردف "غدًا فرصة جيدة لنا لإظهار ردة فعل، أحاول أن أكون إيجابيا وهذا واضح، تعرضنا لضربة قوية في دوري الأبطال لكن هنالك بطولات مختلفة وما زال بإمكاننا تقديم موسم رائع".

وواصل: جاهزية جافي؟ أنه بخير الآن ولا يشتكي ابدًا، وسنرى ما إذا كان بإمكانه اللعب غدًا".

وأكمل: أندرياس كريستنسن وممفيس ديباي؟ سنحاول تجهيزهم لمباراة الثلاثاء (أمام فيكتوريا بلزن) وأيضا مباراة ألميريا".

وأتم عن بيدري: "أنه لاعب هام لنا، نريده أن يشارك كثيرا باللعب بين الخطوط والتحول بين الخلف للأمام، أكرر أنه لاعب هام جدًا، ويقدم أداءً رائعا،. لديه كل شيء لينجح، وعليه أن يستفيد من إمكانياته بشكل كامل".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة خلفا للمتصدر ريال مدريد بفارق 3 نقاط.

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