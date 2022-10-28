تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. و7 مواجهات قمة سابقة

يستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية النسخة التاسعة عشر من مسابقة السوبر المصري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في النسخة الحالية من السوبر والتي كان من المفترض أن تقام قبل موسم 2021 - 2022.

ويقام لقاء السوبر في دولة الإمارات للمرة الخامسة في التاريخ وسبق لكل من الأهلي والزمالك حصد اللقب هناك مناصفة مرتين لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ القطبين في المسابقة.

الأهلي:

يعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد أن حصد اللقب 11 مرة من أصل 18 أقيمت.

وغاب الأهلي عن أول نسختين من البطولة والتي حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب.

وخسر الأهلي لقب السوبر 4 مرات من قبل بينهم آخر نسختين أمام كل من الزمالك وطلائع الجيش على الترتيب.

حصد الأهلي لقبه الأهلي في موسم 2003-2004 وكانت بركلات الترجيح على حساب الزمالك.

الأهلي صاحب أفضل سلسلة فوز متتالي باللقب، إذ حقق اللقب أربع مرات متتالية مرتين الأولى بين موسم 2005 -2006 إلى 2008 -2009، أما المرة الثانية فكانت نسخة موسم 2010-2011 وحتى 2015-2016.

وكانت نسختين 2011-2012 و 2013-2014 قد تم إلغائهما.

وسجل الأهلي 15 هدفا في منافسات السوبر بمعدل هدف في كل مباراة، وفشل الأحمر في تسجيل أهداف بآخر نسختين.

واستقبلت شباك الأهلي 8 أهداف في تاريخ مواجهاته بالسوبر المصري.

وحصد الأهلي اللقب 3 مرات بركلات الترجيح ومرتين في الأشواط الإضافية بينما خسر اللقب 4 مرات بينهم ثلاثة بركلات الترجيح.

الزمالك

حقق الزمالك لقب أول نسختين أقيمت من مسابقة السوبر وكان ذلك موسمي 2001- 2002 و2002 - 2003 على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب على الترتيب.

شارك الزمالك من قبل في 10 مناسبات وفاز باللقب في 4 فقط منهم.

سبق للزمالك وأن حصد اللقب مرتين في دولة الإمارات وكانت المرتين على حساب الأهلي وبركلات الترجيح.

وغاب الزمالك عن ثماني نسخ من مسابقة السوبر آخرهم النسخة الأخيرة والتي توج بها طلائع الجيش بركلات الترجيح على حساب الأهلي.

لم يفز الزمالك باللقب في مناسباته الأربعة إلا بعد الوقت الأصلي إذ حصد مرتين في الأشواط الإضافية ومثلهما بركلات الترجيح.

وسجل الزمالك 9 أهداف في عشر مباريات سوبر خاضهم من قبل، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا.

وحقق الزمالك لقب آخر نسختين فاز بهما بركلات الترجيح وكانتا في الإمارات بينما أول لقبين كانا في الأشواط الإضافية.

القمة في السوبر

أقيم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك من قبل في 7 مناسبات ويقام للمرة الثامنة بين الفريقين.

وحقق الأهلي لقب السوبر على حساب الزمالك في خمس مرات سابقة، بينما حصد الزمالك اللقب من الأحمر مرتين.

انتهت قمة السوبر بركلات الترجيح في أربع مرات سابقة بينما تم حسمها 3 مرات فقط في الوقت الأصلي وكان جميعهم من نصيب الأهلي.