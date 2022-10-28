أحمد رفعت ينافس لابا كودجو وألكاسير على لاعب الجولة في الدوري الإماراتي

صنع 4 فرص.. ماذا قدم تريزيجيه في خسارة طرابزون أمام ريد ستار

انتهت في الدوري الأوروبي – ريد ستار بلجراد (2) - (1) طرابزون

تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في ملعب ماراكانا أمام ريد ستار بلجراد

إليوت: لا أجد كلمات كافية تصف محمد صلاح

صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس