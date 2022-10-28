"رأيت شخصا يموت أمامي".. بابلو ماري يحكي تفاصيل طعنه المروعة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

بابلو ماري - مونزا

حكى بابلو ماري مدافع مونزا الإيطالي المُعار من أرسنال الإنجليزي تفاصيل حادث الطعن الذي تعرض إليه في إيطاليا.

وكان ماري طُعن في ظهره رفقة 5 آخرين أمس الخميس بالقرب من أحد المتاجر في مدينة ميلانو.

وتحدث ماري لـ جازيتا الإيطالية: "الأمر حدث في المتجر، كنت أدفع عربة التسوق مع طفلي، ثم فاجأة شعرت بألم شديد في ظهري، ثم رأيت رجل يذبح أمامي في حلقه".

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وأضاف "كنت محظوظًا لأنني رأيت شخصًا يموت أمامي".

ويخضع المدافع البرازيلي إلى عملية جراحية اليوم الجمعة بعد الطعن الذي حدث بالأمس.

ويُعتقد أن رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما أخذ سكينا من الرفوف وبدأ في طعن الناس بشكل عشوائي في المتجر.

مدافع أرسنال السابق شارك الموسم الحالي بقميص مونزا في 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

ويلعب ماري معارا من أرسنال لنهاية الموسم الجاري ويمتلك أحقية الشراء بنهاية الموسم إذ تجنب مونزا الهبوط.

ويستعد مونزا لمواجهة بولونيا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

مونزا بابلو ماري أرسنال
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