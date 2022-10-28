على غرار فينسيوس.. كادينا سير: رودريجو وميليتاو يتحصلان على الجنسية الإسبانية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

رودريجو - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

تحصّل ثنائي ريال مدريد رودريجو جويس وإيدير ميليتاو على الجنسية الإسبانية بحسب كادينا سير الإسبانية.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وبذلك بات الثنائي يحملان الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، مما يفتح مزيدًا من الخيارات أمام ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة ذاتها، أصبحت قائمة ريال مدريد الحالية تخلو من أي لاعب غير حامل لجنسية خارج الاتحاد الأوروبي بعد تحصل رودريجو وميليتاو عليها.

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ماذا يستفيد ريال مدريد من ذلك؟

بحسب قوانين الدوري الإسباني فإنه لا يسمح لأندية الدوري الإسباني تسجيل أكثر من 3 لاعبين خارج الاتحاد الأوروبي.

الأمر الذي سبق وعرقّل إتمام صفقة جابرييل جيسوس الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى أرسنال بسوق الانتقالات الصيفية.

رودريجو جويس انتقل إلى ريال مدريد عام 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

فيما انضم إيدير ميليتاو للنادي الإسباني قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 502 مليون يورو.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قد حصل على الجنسية الإسبانية في شهر سبتمبر الماضي.

وبات ريال مدريد الآن قادرا على التعاقد مع أبرز الأسماء الذي ترتبط بالملكي: الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بورسيا دورتموند، والموهبة البرازيلية إندريك لاعب فريق بالميراس.

ريال مدريد رودريجو ميليتاو
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