الأهلي لا يعرف الهزيمة على استاد هزاع بن زايد.. وانتصارات الزمالك بعد الوقت الأصلي
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 12:09
كتب : محمود حمدي
يلعب الأهلي ضد الزمالك ضمن كأس السوبر في مباراة يستضيفها استاد هزاع بن زايد.
ويواجه الأهلي نظيره الزمالك على لقب السوبر للمرة الرابعة في دولة الإمارات في لقاء بين القطبين والهدف لقب جديد.
للاطلاع على أبرز الأرقام القياسية في كأس السوبر من هنا.
واستضافت الإمارت 4 نسخ من كأس السوبر حسم الأهلي لقبين وفاز الزمالك بمثلهما.
الزمالك حقق لقب السوبر في 4 مرات جميعهم جاءوا بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة.
وفاز الزمالك على المقالون العرب وغزل المحلة بالوقت الغضافي فيما حسم لقبين على حساب الأهلي بركلات الترجيح.
نرشح لكم
تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. و7 مواجهات قمة سابقة مواعيد الجمعة 28-10-2022 والقنوات الناقلة.. كأس السوبر بين الزمالك والأهلي تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس السوبر ملامح مران الزمالك – حيرة لفريرا في وسط الملعب.. ومفاضلة للظهير الأيمن ملامح مران الأهلي – تبديلات هجومية من كولر.. ومركز جديد لأكرم توفيق كأس السوبر - بين تعلم الدرس وإخماد الانتفاضة مبكرا اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟ الزمالك أمام بيراميدز في ديسمبر.. الرابطة تعلن مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري