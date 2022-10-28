الأهلي لا يعرف الهزيمة على استاد هزاع بن زايد.. وانتصارات الزمالك بعد الوقت الأصلي

يلعب الأهلي ضد الزمالك ضمن كأس السوبر في مباراة يستضيفها استاد هزاع بن زايد.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك على لقب السوبر للمرة الرابعة في دولة الإمارات في لقاء بين القطبين والهدف لقب جديد.

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واستضافت الإمارت 4 نسخ من كأس السوبر حسم الأهلي لقبين وفاز الزمالك بمثلهما.

الزمالك حقق لقب السوبر في 4 مرات جميعهم جاءوا بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

وفاز الزمالك على المقالون العرب وغزل المحلة بالوقت الغضافي فيما حسم لقبين على حساب الأهلي بركلات الترجيح.