مدرب نانت: ما نعيشه استثنائيا.. عندما لا تستسلم في الحياة يكون هناك مكافأة

وصف أنطوان كومباري المدير الفني لـ نانت الفرنسي أن ما يعيشه الفريق استثنائيا بعد الهدف القاتل أمام كاراباج في الدوري الأوروبي.

وخطف نانت الفوز أمام كاراباج بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة لترتفع حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

وقال كومباري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما نعيشه استثنائيا، لقد قلتها للاعبين بالإضافة إلى تهنئتهم، أردت أن أشكرهم. جعلوني مدربا سعيدا، والأهم من ذلك أنهم يسعدون الجماهير".

وسجّل إجناتيوس جاناجو هدفا عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع لينعش آمال رفاق مصطفى محمد في التأهل.

وأضاف "ما حدث لنا هو مكافأة على الجهود التي بذلناها ضد فريق جيد للغاية مثل كاراباج. عندما لا تستسلم في الحياة، غالبًا ما يكون هناك مكافأة مقابل ذلك".

وشارك محمد مصطفى أساسيا في فوز نانت أمام كاراباج في الدوري الأوروبي. (تعرف على ما قدمه أمام كاراباج)

ورفع نانت رصيده عند النقطة 6 في المركز الثالث ويحتاج للفوز أمام أولمبياكوس في المباراة الحاسمة والأخيرة من أجل ضمان العبور إلى الدور المقبل.

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة بعد مرور 5 جولات:

فرايبورج: 13 نقطة.

كاراباج: 7 نقاط.

نانت: 6 نقاط.

أولمبياكوس: نقطتين.