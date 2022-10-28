مدرب نانت: ما نعيشه استثنائيا.. عندما لا تستسلم في الحياة يكون هناك مكافأة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - الدوري الأوروبي

وصف أنطوان كومباري المدير الفني لـ نانت الفرنسي أن ما يعيشه الفريق استثنائيا بعد الهدف القاتل أمام كاراباج في الدوري الأوروبي.

وخطف نانت الفوز أمام كاراباج بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة لترتفع حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

وقال كومباري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما نعيشه استثنائيا، لقد قلتها للاعبين بالإضافة إلى تهنئتهم، أردت أن أشكرهم. جعلوني مدربا سعيدا، والأهم من ذلك أنهم يسعدون الجماهير".

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يسجل في عودة نانت للانتصارات بعد 7 مباريات بلا فوز رغم هدفه.. مدرب نانت يوجه رسالة شديدة اللهجة لمصطفى محمد مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع نيس بسيناريو قاتل تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في فرصة أخيرة للتأهل أمام كاراباج بهدف قاتل.. نانت يخطف فوزا ثمينا بقيادة مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي

وسجّل إجناتيوس جاناجو هدفا عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع لينعش آمال رفاق مصطفى محمد في التأهل.

وأضاف "ما حدث لنا هو مكافأة على الجهود التي بذلناها ضد فريق جيد للغاية مثل كاراباج. عندما لا تستسلم في الحياة، غالبًا ما يكون هناك مكافأة مقابل ذلك".

وشارك محمد مصطفى أساسيا في فوز نانت أمام كاراباج في الدوري الأوروبي. (تعرف على ما قدمه أمام كاراباج)

ورفع نانت رصيده عند النقطة 6 في المركز الثالث ويحتاج للفوز أمام أولمبياكوس في المباراة الحاسمة والأخيرة من أجل ضمان العبور إلى الدور المقبل.

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة بعد مرور 5 جولات:

فرايبورج: 13 نقطة.

كاراباج: 7 نقاط.

نانت: 6 نقاط.

أولمبياكوس: نقطتين.

نانت كاراباج مصطفى محمد
نرشح لكم
هل بسبب الاستعراض؟ تين هاج يكشف السبب الحقيقي وراء استبدال أنتوني مؤتمر أرتيتا: خسارة آيندهوفن أنهت سلسلة انتصارات طويلة.. وهذه حالة بابلو ماري بعد الطعن دوري المؤتمر– فياريال يتعادل في مهمة ستيين الأولى.. فوز فيورنتينا ووست هام وتأجيل مباراة الدوري الأوروبي - روما ولاتسيو يبقيان على حظوظهما.. وتعادل ماراثوني بين فناربخشة ورين أضاع فرصتين ثمينتين.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي صنع 4 فرص.. ماذا قدم تريزيجيه في خسارة طرابزون أمام ريد ستار بهدف قاتل.. نانت يخطف فوزا ثمينا بقيادة مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي بمشاركة تريزيجيه.. الخسارة أمام ريد ستار تهدد حظوظ طرابزون
أخر الأخبار
على غرار فينسيوس.. كادينا سير: رودريجو وميليتاو يتحصلان على الجنسية الإسبانية 25 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - الصرع والصداع وخدعة قصة الشعر.. حكايات رونالدو الظاهرة 58 دقيقة | قطر 2022
الأهلي لا يعرف الخسارة في استاد هزاع.. تعرف على أبرز الأرقام القياسية من السوبر ساعة | الكرة المصرية
مدرب نانت: ما نعيشه استثنائيا.. عندما لا تستسلم في الحياة يكون هناك مكافأة ساعة | الكرة الأوروبية
هل بسبب الاستعراض؟ تين هاج يكشف السبب الحقيقي وراء استبدال أنتوني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: خسارة آيندهوفن أنهت سلسلة انتصارات طويلة.. وهذه حالة بابلو ماري بعد الطعن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية على التوالي.. منتخب قطر يشارك في الكأس الذهبية 3 ساعة | أمريكا
مواعيد الجمعة 28-10-2022 والقنوات الناقلة.. كأس السوبر بين الزمالك والأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث 4 في الجول يكشف تطورات إصابة ديانج.. وموقفه من مباراة السوبر