هل بسبب الاستعراض؟.. تين هاج يكشف السبب الحقيقي وراء استبدال أنتوني

أوضح إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد السبب حقيقي وراء استبدال أنتوني لاعب الفريق مع بداية الشوط الثاني أمام شيريف تيراسبول المولودوفي.

وفاز مانشستر يونايتد على شيريف تيراسبول بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

واُستبدل البرازيلي أنتوني في الدقيقة 46 من عمر اللقاء ليثار الجدل حول ما إذا كانت محاولته للاستعراض والمهارة في لقطة الشوط الأول السبب وراء ذلك.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "أطالب اللاعبين دائما بمزيد من الهيمنة وعندما تكون هناك خدعة من هذا القبيل، يكون الأمر رائعًا طالما أنها تعمل ولا تفقد الكرة، أو إذا تجتذب اللاعبين، فلا بأس بذلك. ولكن إذا كانت خدعة لمجرد الخدعة، سوف نصحح الأمر".

وأضاف "بشكل أو بآخر كانت التبديلات مخطط لها مسبقًا، ليساندرومارتينيز حصل أمام ريال سوسيداد على بطاقة صفراء وأمام شيريف أيضا لذلك فهو غائب عن المباراة الثالثة".

وتابع "نحن نعرف ما يتعين فعله المباراة المقبلة في سوسيداد، علينا أن نفوز هناك بفارق هدفين".

وأتم "الفوز كان جيدا اليوم، لكن بالطبع أن تريد دائما المزيد، أعتقد أننا خلقنا المزيد من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، في النهاية سجلنا ثلاثة".

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي رسميا عقب فوزه على شيريف تيراسبول بثلاثية دون رد.

ويحتاج يونايتد للفوز في إسبانيا بهدفين دون رد ليتصدر المجموعة في ظل خسارته للمواجهات المباشرة أمام سوسيداد في لقاء الذهاب في أولد ترافورد بهدف دون رد.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات مباشرة لدور الـ16 المكرر، بينما يخوض أصحاب الوصافة دور الـ16 الأول مع مواجهة الهابطين من دوري أبطال أوروبا.