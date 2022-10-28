مؤتمر أرتيتا: خسارة آيندهوفن أنهت سلسلة انتصارات طويلة.. وهذه حالة بابلو ماري بعد الطعن

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

أرسنال - آيندهوفن

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال السبب وراء تراجع أداء الفريق أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي.

وخسر أرسنال أمس الخميس أمام آيندهوفن بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنها نهاية سلسلة انتصارات طويلة، تلقينا أول هزيمة بعد فترة طويلة".

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وأضاف "هذا هو وقت إعادة ضبط الأمور، وتحليل ما حدث، لم نكن قريبين من مستوانا اليوم خاصة في الطريقة التي لعبنا بها".

وأضاف: "آيندهوفن استحق الفوز اليوم، الأمر ببساطة هم الأفضل واستحقوا الانتصار، لقد التزموا بتنفيذ الأساسيات المطلوبة للفوز، ونحن لم نفعل ذلك".

واختتم: "سنرد بالتأكيد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي أمام جماهيرنا، ونقدم أداء عكس ما ظهرنا به اليوم في مواجهة أيندهوفن، لأننا نتملك العقلية التي تستطيع تغيير الأمور في وقت قصير".

وأوضح عن حادث بابلو ماري مدافع أرسنال المعار إلى مونزا: "لقد عرفت ما حدث مع ماري، لكن النادي تواصل مع أقاربه وقالوا إنه بخير، يتواجد الآن في المستشفى، لكنه بحالة جيدة".

وتعرض الإسباني بابلو ماري مدافع مونزا الإيطالي المُعار من أرسنال الإنجليزي للطعن بالقرب من أحد المتاجر في مدينة ميلانو رفقة 5 أخرين.

ووقعت الحادثة في السادسة والنصف مساءً اليوم الخميس، وبحسب التقارير الإيطالية فأن 5 أصيبوا من بينهم 3 في حالة خطرة.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الأوروبي رغم الهزيمة برصيد 12 نقطة فيما يأتي آيندهوفن خلفه برصيد 10 نقاط في انتظار المباراة الأخيرة والحاسمة في المسابقة لتحديد أول المجموعة.

ويواجه أرسنال نظيره نوتنجهام فورست الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وينفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال الدوري الأوروبي بابلو ماري
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