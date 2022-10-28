للمرة الثانية على التوالي.. منتخب قطر يشارك في الكأس الذهبية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 10:13

كتب : FilGoal

منتخب قطر

كشف منتخب قطر عن مشاركته للمرة الثانية ضمن بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف).

وأعلن المنتخب القطري عن مشاركته في البطةلة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

قطر شاركت خلال النسخة الماضية من الكأس الذهبية وودعت المسابقة في الدور نصف النهائي بعدما خسرت بهدف أمام أمريكا.

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وفازت أمريكا بلقب النسخة الماضية من الكأس الذهبية عقب الفوز على المكسيك بهدف دون رد في الوقت القاتل.

يذكر ان منتخب قطر يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة آسيا.

ويستعد العنابي للمشاركة في كأس العالم 2022 التي تستضيفها بلاده بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

منتخب قطر الكأس الذهبية
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