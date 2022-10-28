للمرة الثانية على التوالي.. منتخب قطر يشارك في الكأس الذهبية

كشف منتخب قطر عن مشاركته للمرة الثانية ضمن بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف).

وأعلن المنتخب القطري عن مشاركته في البطةلة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

قطر شاركت خلال النسخة الماضية من الكأس الذهبية وودعت المسابقة في الدور نصف النهائي بعدما خسرت بهدف أمام أمريكا.

منتخبنا الوطني 🇶🇦 يشارك في الكأس الذهبية (الكونكاكاف) 🏆 للمرة الثانية على التوالي في أمريكا 🇺🇸 خلال الفترة من ١٦ يونيو إلى ١٦ يوليو ٢٠٢٣. #العنابي pic.twitter.com/DRjx4GNHdU — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 28, 2022

وفازت أمريكا بلقب النسخة الماضية من الكأس الذهبية عقب الفوز على المكسيك بهدف دون رد في الوقت القاتل.

يذكر ان منتخب قطر يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة آسيا.

ويستعد العنابي للمشاركة في كأس العالم 2022 التي تستضيفها بلاده بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.