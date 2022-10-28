مواعيد الجمعة 28-10-2022 والقنوات الناقلة.. كأس السوبر بين الزمالك والأهلي

يلتقي الأهلي والزمالك اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في بطولة كأس السوبر المصري.

فيما يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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كأس السوبر المصري

يقابل الزمالك نظيره الأهلي في الساعة السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق مدحت شلبي على ملعب هزاع بن زايد.

كرة شاطئية

يضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في الثالثة والنصف عصرا عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الناقل لمباريات البطولة بشكل مباشر عبر موقع "يوتيوب".

الدوري الإسباني

يحل إسبانيول ضيفا على ريال مايوركا في افتتاحية الجولة الـ12 في التاسعة مساء عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يستضيف فيردير بريمن نظيره هيرتا برلين في الثامنة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 3.

الدرجة الثانية

يحل الجونة ضيفا على ديروط في الثالثة عصرا.

فيما يلتقي إيسترن كومباني بالسكة الحديد وبينما يواجه الإنتاج الحربي نظيره بتروجت في الوقت ذاته.