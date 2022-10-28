"إكراما للوطن".. الوحدات يتراجع عن الانسحاب من الدوري الأردني

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 09:56

كتب : FilGoal

الوحدات الأردني

تراجع نادي الوحدات الأردني عن قرار الانسحاب من مسابقة الدوري.

ويلعب الوحدات ضد الفيصلي غدا السبت في دربي مرتقب ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وكتب الوحدات عبر فيسبوك: "إكراما للوطن"وقائد الوطن راعي الرياضة الأول وبجهود الديوان الملكي و رئيس مجلس الاعيان دولة فيصل الفايز.. الوحدات يشارك غداً بالفريق الأول أمام الفيصلي في دربي القطبين".

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وكان الوحدات قد قرر الانسحاب من الدوري بسبب نقل مباراة الوحدات مع الفيصلي من استاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمنطة القويسمة إلى استاد الأمير حسن بمحافة اريد قبل أن يتراجع في قراره.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلن نقل المباراة من ملعب عبد الله الثاني إلى ملعب الأمير حسن بسبب دواعي أمنية.

ويحتل الوحدات المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 46 نقطة عقب 20 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري.

الفيصلي هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالدوري الأردني 34 مرة ويأتي الوحدات ثانيا بتتويجه 17 مرة.

الوحدات الأردني الفيصلي
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