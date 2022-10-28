تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس السوبر
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 01:04
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي والزمالك على استاد هزاع بن زايد في مباراة كأس السوبر المصري.
ويقدم FilGoal.com رحلة عبر الـ18 نسخة الماضية للبطولة للتعرف على الهدافيين التاريخيين.
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