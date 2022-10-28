ملامح مران الزمالك – حيرة لفريرا في وسط الملعب.. ومفاضلة للظهير الأيمن

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 00:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوسفالدو فيريرا - مران الزمالك في الإمارات

يعاني جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من حيرة بشأن اختيار تشكيله الذي سيخوض لقاء كأس السوبر أمام الأهلي.

فما هي أبرز ملامح مران الزمالك في دبي استعدادا للسوبر؟ وما هي التشكيل المتوقع وفقا لمعطيات التدريبات؟ FilGoal.com يكشف.

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طلب فيريرا من المسؤولين في ملعب هزاع بن زايد إخلائه من جميع الأشخاص عقب نهاية الفترة المفتوحة أمام الإعلام والتي بلغت 15 دقيقة وخلالها خاض اللاعبون تدريبات بدنية وترفيهية.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الخططية التي ينوي تنفيذها.

وشهد المران كذلك تدرب لاعبو الزمالك على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها.

وهنا برزت حيرة المدرب البرتغالي وبالتحديد في وسط ملعب الزمالك، فهو يفكر في تواجد الثلاثي إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي في وسط الملعب منذ البداية أمام الأهلي.

لكن يبرز حل آخر وهو الدفع بعمر جابر بدلا من الوردي في ظل خبرات لاعب منتخب مصر الأكبر في خوض الدربي.

وتلك الحيرة انتقلت مع عمر جابر لمركز آخر وهو الظهير الأيمن فهناك مفاضلة بينه وبين سيد عبد الله "نيمار"، لكن تظل كفة الأخير أكبر في ظل تفوقه ومستوياته الجيدة في المباريات الأخيرة.

فيما يظل سيف الدين الجزيري أحد العناصر التي حجزت مكانها في التشكيل الأساسي في هجوم الفريق.

ووفقا لمعطيات المران فإن التشكيل المتوقع للزمالك قد يكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حسام عبد المجيد- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي

في الوسط: أحمد فتوح- إمام عاشور- محمد أشرف "روقا"- زكريا الوردي (عمر جابر)- سيد عبد الله "نيمار"

في الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- سيف الدين الجزيري

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي اليوم الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.

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