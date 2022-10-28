ملامح مران الأهلي – تبديلات هجومية من كولر.. ومركز جديد لأكرم توفيق

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 00:38

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر

"ارتكبنا أخطاء في إنهاء الهجمات" هذا كان تعليق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عدم تسجيل فريقه لأكثر من هدف أمام أسوان في ثاني جولات الدوري.

ومن هنا بدأ المدرب السويسري في العمل خلال مران فريقه في اليومين الأخيرين لحل تلك المشكلة استعدادا لملاقاة الزمالك في كأس السوبر.

فما هي أبرز ملامح مران الأهلي في دبي استعدادا للسوبر؟ وما هي التشكيل المتوقع وفقا لمعطيات التدريبات؟ FilGoal.com يكشف.

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خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وفي ختام المران تدرب الجميع على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها.

وفي المران أجرى كولر أكثر من تغيير خاصة في الشق الهجومي من أجل معالجة أزمة إنهاء الفرص.

فخلال المران تواجد برونو سافيو كصانع ألعاب وعلى يمينه طاهر محمد طاهر، فيما تواجد أحمد عبد القادر على يساره وهو التشكيل الاعتيادي للأهلي مؤخرا.

وفي الهجوم تواجد شادي حسين الذي يعتمد عليه كولر بشكل أكبر من محمد شريف.

وتارة أخرى تواجد محمد مجدي "أفشة" كصانع ألعاب مع حسين الشحات على يمينه وبيرسي تاو على يساره وشادي حسين كمهاجم.

كما درس كولر خلال المران إمكانية الدفع بكريم فؤاد كظهير أيمن مع انتقال أكرم توفيق من ذلك المركز إلى وسط الملعب في ظل غياب أليو ديانج.

ووفقا لمعطيات المران فإن التشكيل المتوقع للأهلي قد يكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم- محمود متولي- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- حمدي فتحي

في الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر- برونو سافيو- طاهر محمد طاهر

في الهجوم: شادي حسين

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي اليوم الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.

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