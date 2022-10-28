الدرجة الثانية – الثالث.. استقالة سعيد إبراهيم من تدريب الألومنيوم
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 00:33
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة نادي الألومنيوم قبول استقالة المدير الفني للفريق سعيد إبراهيم عقب الهزيمة من كيما أسوان بنتيجة 2-1.
وعُيّن حسن خيري رئيس قطاع الناشئين ليقود الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
وخاض سعيد إبراهيم ثلاث مباريات حقق خلالها نقطة وحيدة من التعادل مع الجونة سلبا وتلقى هزيمتين.
ويحتل الألومنيوم المركز قبل الأخير -15- في ترتيب مجموعة الصعيد.
ويستعد الألومنيوم للقاء لافيينا في الجولة الرابعة لمجموعة الصعيد.
تعد استقالة سعيد إبراهيم الاستقالة الأولى في مجموعة الصعيد والثالثة في دوري الدرجة الثانية.
ويأتي ذلك بعد إقالة أحمد كمال من تدريب كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح ابو الفتوح.
وأيضا إقالة عبد الناصر محمد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين سيد عيد.
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