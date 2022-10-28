اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 00:15
كتب : FilGoal
هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك جيدا في كأس السوبر المصري؟
الأهلي يواجه الزمالك في لقاء جديد بين القطبين والهدف لقب جديد.
اختبر معلوماتك بشأن مواجهات القمة المصرية في السوبر.
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