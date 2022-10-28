اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك جيدا في كأس السوبر المصري؟

الأهلي يواجه الزمالك في لقاء جديد بين القطبين والهدف لقب جديد.

اختبر معلوماتك بشأن مواجهات القمة المصرية في السوبر.

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