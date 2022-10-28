دوري المؤتمر– فياريال يتعادل في مهمة ستيين الأولى.. فوز فيورنتينا ووست هام وتأجيل مباراة

تعادل فياريال في مهمة مدربه الجديد كيكي ستيين الجديدة، وفاز فيورنتينا ووست هام وتأجلت مباراة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية.

وحقق فيورنتينا الإيطالي فوزا مهما على حساب باشاك شهير التركي بنتيجة 2-1 في قمة المجموعة الأولى.

الصربي لوكا يوفيتش سجل ثنائية في الدقيقة 26 و62 ليقلب تأخره البنفسجي بعدما سجل الصربي دانييل أليكستيش هدف التقدم للضيوف.

ثنائية يوفيتش جعلته في صدارة ترتيب هدافي المسابقة رفقة عدة لاعبين أبرزهم خوسيه لويس موراليس مهاجم فياريال.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 10 نقاط ليظل ثانيا بفارق الأهداف عن الفريق التركي.

وفي المجموعة الثانية عزز وست هام الإنجليزي صدارته بالفوز على سلكيبورج الدنماركي بهدف دون رد.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني مانويل لانزيني في الدقيقة 24 من علامة الجزاء.

فارتفع رصيد الهامرز إلى 15 نقطة بفارق 9 نقاط عن الفريق الدنماركي الذي يتصارع مع أندرلخت البلجيكي على بطاقة المركز الثاني.

وتعادل فياريال الإسباني لأول مرة في دور المجموعات بالبطولات بعد 4 انتصارات متتالية وفي مباراة كيكي ستيين الأولى كمدرب للغواصات.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2 أمام هابويل بئر شيفع، لكنها لم تمنع فياريال من الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليخ بوزنان البولندي.

وفي المجموعة الرابعة، توقفت مباراة سلوفاكو السلوفاكي وكولن الألماني بسبب سوء الأحوال الجوية.

وستقام المباراة غدا الجمعة في الواحدة ظهرا بدءا من الدقيقة السابعة.

Due to adverse weather conditions, the referee, after consultation with both teams, the UEFA Delegate, and the relevant local authorities, has decided to suspend the match between 1. FC Slovácko and 1. FC Köln until 13:00 CET tomorrow (28/10), continuing from 07'01 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 27, 2022

ويتأهل أصحاب المركز الأول مباشرة إلى دور الـ 16 من المسابقة.

فيما يخض أصحاب المركز الثاني مباراة الملحق مع الفرق القادمة من الدوري الأوروبي والتي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.