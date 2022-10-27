الدوري الأوروبي - روما ولاتسيو يبقيان على حظوظهما.. وتعادل ماراثوني بين فناربخشة ورين

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

روما - هلسنكي

حافظ لاتسيو وروما على حظوظهما في التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، وحسم تعادل ماراثوني نتيجة قمة المجموعة الثانية.

وانتصر روما على هلسنكي الفنلندني بنتيجة 2-1 خارج القواعد ليعزز من حظوظه في التأهل لدور الـ 16.

براين كريستناتني سجل هدفا في الدقيقة 29 ألغي عقب العودة لتقنية الفيديو.

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وفي الدقيقة 41 سجل تامي أبراهام هدف تقدم الذئاب.

وأصبح الدولي الإنجليزي سادس لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في المسابقات الأوروبية لروما منذ عام 2000.

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وفي الدقيقة 54 سجل بيرباريم هيتيماي هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وفاز روما بفضل هدف عكسي سجله أرتو هوسكونين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد روما إلى 7 نقاط ظل بها ثالثا بفارق المواجهات المباشرة عن لودوجريتس البلغاري قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة على ملعب الأولمبيكو لحسم المتأهل الثاني خلف ريال بيتيس.

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وفي المجموعة السادسة، انفض تشابك نقاط الفرق الأربعة، وتصدر لاتسيو وشتروم جراتس النمساوي الترتيب برصيد 8 نقاط مقابل 5 نقاط لفيينورد الهولندي وميتييلاند الدنماركي.

وفاز لاتسيو على الفريق الدنماركي بنتيجة 2-1 ليتصدر الترتيب.

وقلب النسور تأخرهم بهدف جوستاف إيساكين في الدقيقة الثامنة لفوز.

فسجل الصربي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل في الدقيقة 36.

هدف جعل الصربي ثاني أكثر لاعب وسط مساهمة في الأهداف (12 هدفا) بجميع المسابقات هذا الموسم بعد كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي (13 هدفا).

وأضاف البديل بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

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وفي المجموعة الثانية، حقق فناربخشة ريمونتادا رائعة أمام جماهيره ضد ستاد رين الفرنسي في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

رين تقدم في الشوط الأول عن طريق أمين جويري ومارتن تيريه في أول نصف ساعة.

الكناري التركي عاد في النتيجة عن طريق إينير فالنسيا بهدف في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل البديلين زاجيتش وإيمري مور هدفين في الدقيقتين 82 و88 قائدين الفريق لتعادل قاتل.

نتيجة تُحسم بها الصدارة في الجولة الأخيرة في ظل تعادل الفريقين في النقاط، خاصة أن فارق الأهداف في صالح الفريق التركي بفارق هدف وحيد.

ويتأهل أول كل مجموعة من الدوري الأوروبي إلى دور الـ 16 مباشرة.

فيما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى ملحق دور الـ 16 لمواجهة الفرق القادمة من دوري الأبطال.

وينتقل أصحاب المركز الثالث لمواجهة أصحاب المركز الثاني في دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري الأوروبي روما لاتسيو فناربخشة ستاد رين
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