أضاع فرصتين ثمينتين.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

شارك مصطفى محمد أساسيا في فوز نانت أمام كاراباج في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وخطف نانت فوزا مثيرا أمام كاراباج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب لا البوجوار.

ورفع نانت رصيده عند النقطة 6 في المركز الثالث وترتفع حظوظه للتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة ويبقى لها المباراة الحاسمة الأخيرة أمام أولمبياكوس.

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فيما توقف رصيد كاراباج عند النقطة السابعة في المركز الثاني.

مصطفى محمد أضاع فرصتين ثمينتين خلال اللقاء، واحدة منهم كانت في الدقيقة 58 لكن تصدى لها حارس كاراباج لتصطدم بالعارضة ثم تعود إلى داخل الملعب ويخرجها الدفاع.

والآخرى، عندما مصطفى محمد وهدد مرمى كاراباج عند الدقيقة 66 بعدما تسلّم الكرة على الصدر ثم تسديدة على الطائر لكن تعتلي العارضة.

ماذا قدم مصطفى محمد في المباراة؟

تسديدات: اثنين على المرمى ومثلهما خارجها.

لمس الكرة: 31 مرة.

التمريرات: 9 صحيحة من أصل 14 بدقة تمرير وصلت إلى 64%

الكرات الطولية: واحدة.

الصراعات الأرضية: 2 كانوا ناجحين من أصل 3.

الصراعات الهوائية: 5 ناجحين من أصل 11.

فقد الكرة: 9 مرات.

وقع في التسلل: مرتين.

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