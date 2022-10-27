صنع 4 فرص.. ماذا قدم تريزيجيه في خسارة طرابزون أمام ريد ستار

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام عمراني سبور

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور التركي، خسر الفريق على يد مضيفه ريد ستار الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد في خامس جولات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 37 بتوقيع ألكساندر كاتاي بتسديدة رائعة، بعد تمريرة عثمان بوكاري.

وتعادل طرابزون في الدقيقة 39 بركلة حرة سددها أناستازيوس باكاسيتاس في الشباك مباشرة.

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ولكن استرد ريد ستار التقدم مرة أخرى في الدقيقة 64 بهدف ألكساندر بيسيتش، من صناعة بوكاري.

النتيجة تركت طرابزون سبور في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه النجم الأحمر بنفس النقاط ولكن أفضلية المواجهات المباشرة تميل للفريق التركي.

فيما يحتل موناكو المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فيرينسفاروش المجري، متصدر المجموعة بـ 10 نقاط.

بذلك حسم فيرينسفاروش تأهله وصدارة المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة على موناكو، فيما يحتاج طرابزون لتعادل ريد ستار مع موناكو، شرط أن يفوز هو على المتصدر.

وإليكم أبرز ما قدمه تريزيجيه في هذه المباراة:

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 55

التمريرات الصحيحة: 31 من 36

دقة التمرير: 86%

التمريرات المفتاحية: 4

العرضيات الصحيحة: 0 من 3

التسديدات على المرمى: 0 من 3

المراوغات الناجحة: 0 من 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 7

اعتراض الكرة: 1

ويقود المركز الثالث إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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