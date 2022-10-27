بهدف قاتل.. نانت يخطف فوزا ثمينا بقيادة مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - الدوري الأوروبي

خطف نانت فوزا ثمينا أمام كاراباج في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل الثنائي لودوفيك بلاس وإجناتيوس جاناجو هدفي نانت وأحرز فيليب أزوبيتش هدف كاراباج.

ورفع نانت رصيده عند النقطة 6 في المركز الثالث وترتفع حظوظه نانت للتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة ويبقى لها المباراة الحاسمة الأخيرة أمام أولمبياكوس.

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فيما توقف رصيد كاراباج عند النقطة السابعة في المركز الثاني.

التشكيل

بدأ مصطفى محمد أساسيا في هجوم نانت لمواجهة كاراباج في الدوري الأوروبي.

أحداث المباراة

جاءت أول أخطر فرص اللقاء عند الدقيقة 12 عن طريق قاضي لاعب كاراباج بعد انفراد لكن تسديدته يتصدى لها حارس نانت.

وافتتح نانت التسجيل عند الدقيقة 17 عن طريق لودوفيك بلاس الذي استغل خطأ فادح في التمرير من حارس نانت.

وعاد بلاس في محاولة لمضاعفة النتيجة عند الدقيقة 22 عن طريق بلاس لكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيمن.

وكاد نانت أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة 34 عن طريق صامويل موتوسامي الذي يرسل تسديدة من منتصف الملعب لكن يتصدى لها حارس كاراباج.

ومع بداية الشوط الثاني، تحصّل كاراباج على ركلة جزاء انبرى لها فيليب أزوبيتش الذي سدد الكرة في منتصف الشباك مباشرة.

جاءت ردة الفعل من نانت سريعة عن طريق مصطفى محمد عند الدقيقة 58 لكن يتصدى لها الحارس وتصطدم بالعارضة ثم تعود إلى داخل الملعب ويخرجها الدفاع.

وعاد مصطفى محمد وهدد مرمى كاراباج عند الدقيقة 66 بعدما تسلّم الكرة على الصدر ثم تسديدة على الطائر لكن إلى خارج الملعب.

وخطف نانت هدفا مثيرا عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق إجناتيوس جاناجو الذي مرّ بالكرة بعد مهارة كبيرة وسددها في الشباك.

ومباراة آخرى لحساب نفس المجموعة، تعادل أولمبياكوس أمام فايبورج بهدف لمثله في خامس جولات دور المجموعات.

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة بعد مرور 5 جولات:

فرايبورج: 13 نقطة.

كاراباج: 7 نقاط.

نانت: 6 نقاط.

أولمبياكوس: نقطتين.

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