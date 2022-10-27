بمشاركة تريزيجيه.. الخسارة أمام ريد ستار تهدد حظوظ طرابزون

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

تريزيجيه

خسر طرابزون سبور التركي على يد مضيفه ريد ستار الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد في خامس جولات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون منذ بداية المباراة لنهايتها.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 37 بتوقيع ألكساندر كاتاي بتسديدة رائعة، بعد تمريرة عثمان بوكاري.

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وتعادل طرابزون في الدقيقة 39 بركلة حرة سددها أناستازيوس باكاسيتاس في الشباك مباشرة.

ولكن استرد ريد ستار التقدم مرة أخرى في الدقيقة 64 بهدف ألكساندر بيسيتش، من صناعة بوكاري.

النتيجة تركت طرابزون سبور في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه النجم الأحمر بنفس النقاط ولكن أفضلية المواجهات المباشرة تميل للفريق التركي.

فيما يحتل موناكو المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فيرينسفاروش المجري، متصدر المجموعة بـ 10 نقاط.

بذلك حسم فيرينسفاروش تأهله وصدارة المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة على موناكو، فيما يحتاج طرابزون لتعادل ريد ستار مع موناكو، شرط أن يفوز هو على المتصدر.

ويقود المركز الثالث إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي الدوري الأوروبي طرابزون سبور
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