المشوار الأوروبي مستمر.. يونايتد ينتصر على شيريف ويُبقي على آمال الصدارة

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي رسميا عقب فوزه على شيريف تيراسبول بثلاثية دون رد.

واستضاف يونايتد اليوم الخميس منافسه المولدوفي في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح ديوجو دالوت أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 44.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني برأسية جديدة في الدقيقة 65.

وأتم كريستيانو رونالدو ثلاثية يونايتد بهدف بعد متابعته الكرة المرتدة من الحارس إثر رأسيته بتسديدة بقدمه في الشباك في الدقيقة 81.

وفي الوقت ذاته فاز ريال سوسيداد على مضيفه أومونيا بهدفين دون رد.

سجل هدفا المباراة روبرت نافارو وجون كاريكابورو في الدقائق الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع و60.

بتلك النتائج وصل رصيد سوسيداد إلى 15 نقطة يتصدر بهم المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه يونايتد.

ويأتي شيريف ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.

ويحتاج يونايتد للفوز في إسبانيا بهدفين دون رد ليتصدر المجموعة في ظل خسارته للمواجهات المباشرة أمام سوسيداد في لقاء الذهاب في أولد ترافورد بهدف دون رد.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات مباشرة لدور الـ16 المكرر، بينما يخوض أصحاب الوصافة دور الـ16 الأول مع مواجهة الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي متوقع من يونايتد وكاد رونالدو يسجل هدفا لكن رأسيته مرت أعلى المرمى بقليل.

وسدد برونو فيرنانديز كرة جميلة لكنها مرت بجوار المرمى.

ولاحت فرصة خطيرة لرونالدو بعد عرضية من جارانشو لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 44 أرسل إريكسن عرضية من ركلة ركنية قابلها دالوت برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وطالب لاعبو شيريف بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

ومر رونالدو بطريقة جميلة من مدافعي شيريف لكن تسديدته في النهاية جاءت سيئة وذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 65 أرسل لوك شو عرضية قابلها راشفورد برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

واصل يونايتد ضغطه استغل رونالدو عرضية من الناحية اليمنى قابلها برأسية تصدى لها الحارس وتابعها اللاعب البرتغالي بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 81.

واصل يونايتد ضغطه في الدقائق المتبقية لكن دون خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بانتصاره بثلاثية دون رد.