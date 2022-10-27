كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 22:42
كتب : FilGoal
حسم التعادل نتيجة مباراة فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني بنتيجة 35-35 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
وشارك الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد في التعادل ضد بطل كأس العالم للأندية في المباراة التي انتهت بنتيجة 35-35.
وسجل الدرع 4 أهداف فيما سجل خالد 6 أهداف.
مرور رائع وهدف من يحيى الدرع في شباك ماجدبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد
تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/gQYcnEe8zK— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2022
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-16، وفي الشوط الثاني جاءت النتيجة 19-19.
ورغم التعادل ظل الفريق المجري في الصدارة برصيد 9 نقاط.
يحيى خالد يمر ويحرز هدف جديد ضد ماجدبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد
تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/ZIHIcjFRqH— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2022
بينما ظل ماجديبورج ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.
تمريرة من يحيى خالد لـ يحيى الدرع وهدف لفريق فيزبريم في مرمى ماجدبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد
تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/LNpa9c9b0r— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2022
وخسر دينامو بوخارست الروماني من باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 29-36، أمس الأربعاء.
وشهدت المباراة تسجيل محمد ممدوح هاشم وعلي زين 7 أهداف للفريق الروماني.