كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا

حسم التعادل نتيجة مباراة فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني بنتيجة 35-35 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وشارك الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد في التعادل ضد بطل كأس العالم للأندية في المباراة التي انتهت بنتيجة 35-35.

وسجل الدرع 4 أهداف فيما سجل خالد 6 أهداف.

مرور رائع وهدف من يحيى الدرع في شباك ماجدبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/gQYcnEe8zK — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2022

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-16، وفي الشوط الثاني جاءت النتيجة 19-19.

ورغم التعادل ظل الفريق المجري في الصدارة برصيد 9 نقاط.

يحيى خالد يمر ويحرز هدف جديد ضد ماجدبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/ZIHIcjFRqH — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2022

بينما ظل ماجديبورج ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

تمريرة من يحيى خالد لـ يحيى الدرع وهدف لفريق فيزبريم في مرمى ماجدبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/LNpa9c9b0r — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2022

وخسر دينامو بوخارست الروماني من باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 29-36، أمس الأربعاء.

وشهدت المباراة تسجيل محمد ممدوح هاشم وعلي زين 7 أهداف للفريق الروماني.