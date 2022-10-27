كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

حسم التعادل نتيجة مباراة فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني بنتيجة 35-35 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وشارك الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد في التعادل ضد بطل كأس العالم للأندية في المباراة التي انتهت بنتيجة 35-35.

وسجل الدرع 4 أهداف فيما سجل خالد 6 أهداف.

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وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-16، وفي الشوط الثاني جاءت النتيجة 19-19.

ورغم التعادل ظل الفريق المجري في الصدارة برصيد 9 نقاط.

بينما ظل ماجديبورج ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

وخسر دينامو بوخارست الروماني من باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 29-36، أمس الأربعاء.

وشهدت المباراة تسجيل محمد ممدوح هاشم وعلي زين 7 أهداف للفريق الروماني.

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