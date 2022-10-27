كرة يد - الأهلي يتعادل في مباراة ديفيد ديفيز الأولى.. والزمالك ينتصر في دوري المحترفين

تعادل الأهلي مع هليوبوليس في ظهور ديفيد ديفيز الأول تدريبيا، وانتصر الزمالك على الجزيرة في الجولة 11 من دوري كرة اليد للمحترفين.

وحسم التعادل نتيجة الأهلي مع هليوبوليس في مباراة مدربه الإسباني الأولى بنتيجة 27-27، بعدما انتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي بنتيجة 15-14.

وشهد المباراة إصابة أحمد خيري وعبد الرحمن فيصل ولم يستطيعا استكمال اللقاء.

وفي نفس الجولة انتصر الزمالك على الجزيرة بنتيجة 36-31.

كما انتصر سموحة على الطيران بنتيجة 25-31، والشمس على طلائع الجيش بنتيجة 25-24.

وفاز دلفي على جزيرة الورد بنتيجة 29-25، وتعادل الأولمبي مع الزهور بنتيجة 33-33.

يذكر أن للأهلي والزمالك عدة مباريات مؤجلة بسبب المشاركات الإفريقية والعربية والعالمية الأخيرة.