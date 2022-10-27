تقارير: طعن مدافع أرسنال السابق في إيطاليا

طُعن الإسباني بابلو ماري مدافع مونزا الإيطالي المُعار من أرسنال الإنجليزي بالقرب من أحد المتاجر في مدينة ميلانو، رفقة 5 أخرين وفقا لتقارير صحفية إيطالية.

ووقعت الحادثة في السادسة والنصف مساءً اليوم الخميس، وبحسب التقارير الإيطالية فأن 5 أصيبوا من بينهم 3 في حالة خطرة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن كل المصابين لديهم جروح سكين على الجذع.

وتوفي أحد الرجال الذين طُعنوا، وكان يعمل أمين الصندوق.

وبحسب كل من La7 وAGI أن مدافع مونزا بابلو ماري كان أحد المصابين.

وأوضح موقع "Tuttomercatoweb" الإيطالي فإن بابلو واعٍ وفي المستشفى.

وكشف نادي أرسنال أن حالة اللاعب ليست خطيرة.

يُعتقد أن رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاما أخذ سكينا من الرفوف وبدأ في طعن الناس بشكل عشوائي في المتجر.

مدافع أرسنال السابق شارك الموسم الحالي بقميص مونزا في 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

ويلعب ماري معارا من أرسنال لنهاية الموسم الجاري ويمتلك أحقية الشراء بنهاية الموسم إذ تجنب مونزا الهبوط.

ويستعد مونزا لمواجهة بولونيا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.