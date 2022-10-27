تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد هنا جودة
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
جدد النادي الأهلي التعاقد مع هنا جودة لاعبة تنس الطاولة لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
ومددت هنا جودة التعاقد مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين.
وأوضح خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن تجديد عقد هنا جودة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.
وأوضح العوضي أن هنا جودة وقعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هنا من اللاعبات المميزات وتلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات تنس الطاولة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.
وتوجت هنا جودة مؤخرا بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات.
وحققت جودة الفوز على سارفينوز ميركاديروفا بطلة كازاخستان صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.