تنس طاولة - الأهلي يجدد عقد هنا جودة

جدد النادي الأهلي التعاقد مع هنا جودة لاعبة تنس الطاولة لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومددت هنا جودة التعاقد مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين.

وأوضح خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن تجديد عقد هنا جودة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.

وأوضح العوضي أن هنا جودة وقعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هنا من اللاعبات المميزات وتلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات تنس الطاولة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.

وتوجت هنا جودة مؤخرا بذهبية منافسات تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات.

وحققت جودة الفوز على سارفينوز ميركاديروفا بطلة كازاخستان صاحبة ذهبية تحت 17 سنة، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.