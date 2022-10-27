مران الأهلي - زيارة وليد سليمان.. وأبو عبلة يؤكد جاهزية الجميع قبل السوبر

زار وليد سليمان لاعب الأهلي السابق المران لمؤازرة لاعبي الفريق قبل لقاء السوبر المصري أمام الزمالك.

واختتم الأهلي مرانه الرئيسي استعدادا للقاء السوبر المصري الذي يقام مساء غدا الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وصافح سليمان الجهاز الفني واللاعبين وتمنى لهم التوفيق في المباراة، مؤكدا على أن الفريق يضم عناصر مميزة تملك طموحات كبيرة لتقديم عرض مميز وتحقيق اللقب.

لقطات من حضور وليد سليمان لمران الأهلي الرئيسي في ملعب هزاع بن زايد🔴 📷 @AlAhly pic.twitter.com/QGGA5iJaY8 — FilGoal (@FilGoal) October 27, 2022

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل إنطلاق المران الختامي

وبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال.

بينما خضع حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمران قوي من جانب ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة وخاض حراس الفريق مرانا متنوعا تحت إشراف ميشيل يانكون، في إطار الاستعداد للمباراة.

وشدد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين ببعثة الفريق.

وأوضح أبو عبلة أن الأمور الطبية للاعبين مثالية تماما في ظل جاهزية الجميع والالتزام بالبرنامج الغذائي والعدد الكافي من ساعات النوم وتدريبات الاستشفاء.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل بين أعضاء الجهاز الفني، لتنسيق البرنامج البدني والفني في ضوء الإعداد المناسب للمباريات.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتلعب المباراة على استاد هزاع بن زايد.