انتهت في الدوري الأوروبي – ريد ستار بلجراد (2) - (1) طرابزون
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريد ستار بلجراد وطرابزون سبور التي تقام في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
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ق 64 جووووول بوكاري يصنع مجددا وهذه المرة ألكساندر بيسيتش يسجل.. 2-1 للنجم الأحمر
نهاية الشوط الأول
ق 39 جووووول التعاااادل من ركلة حرة سددها أناستازيوس باكاسيتاس في الشباك مباشرة.. 1-1
ق 37 جووووول النجم الأحمر يسجل الهدف الأول عن طريق ألكساندر كاتاي بتسديدة رائعة بعد تمريرة عثمان بوكاري
بداية المباراة
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