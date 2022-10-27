انتهت الدوري الأوروبي - نانت (2) - (1) كاراباج.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وكاراباج في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا اللقاء.

مباراة الفرصة الأخيرة لـ نانت حيث يحتاج إلى الفوز أمام كاراباج أولا ثم أوليمبياكوس في المباراة الأخيرة.

فيما يكفى كاراباج الخروج بنقطة التعادل لتكون كافية لضمان التاهل مباشرة وإقصاء مضيفه الفرنسي قبل النهاية بجولة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 5+90 هدف قاتل لـ نانت عن طريق إيجانتس جنانجو.

ق 83 فرصة مهدرة جديدة من جانب مصطفى محمد الذي استقبل الكرة على صدره وسدد على الطائر لكن كرته تمر فوق العارضة.

ق 57 رد نانت يأتي سريعا عن طريق مصطفى محمد لكن يتصدى لها حارس كاراباج ثم تصطدم في العارضة وتعود لكن يخرجها مدافع الفريق.

ق 56 انبرى فليب أوزوبريدش وسدد الكرة في منتصف الشباك.

ق 55 ضربة جزاء لـ كاراباج.

ق 16: جووووول أووووول.. لودوفيك بلاس يسجل هدف نانت الأول بتسديدة رائعة أرضية من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في التمرير.

بداية اللقاء